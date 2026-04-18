Locatelli scherza dopo il rinnovo: "Un anno qui alla Juventus equivale a 7 anni altrove"

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, sta parlando in conferenza stampa per commentare il suo rinnovo di contratto fino al 2030. Tra le tante domande poste al centrocampista bianconero, ce n'è anche una sulla sua continuità tra le fila della Vecchia Signora, alla quale in risposta è arrivata una bella battuta da parte del giocatore.

Ti stai rendendo conto di poter vivere 9 stagioni alla Juve?

"Scherzando con i compagni diciamo sempre che un anno alla Juve equivale a 7anni da un’altra parte, per la gestione delle pressioni. Sarebbe bellissimo fare 9 anni qui ma non ha senso pensare al futuro. L’importante è cosa uno fa adesso e in campo, la cosa che conta è cosa uno fa in campo. La cosa bella è che abbiamo creato un bel gruppo e sono felice di condividerlo con loro".

Segui qui la conferenza di Locatelli sul rinnovo