Parma, problemi muscolari per Valenti nel riscaldamento, al suo posto giocherà Ndiaye dal 1'
Cambio dell'ultimo minuto in casa Parma a pochi minuti dal fischio di inizio della sfida in trasferta contro l'Udinese. Nel riscaldamento il difensore argentino dei ducali Lautaro Valenti ha accusato un fastidio muscolare e per questo Carlos Cuesta ha deciso di schierare dal primo minuto Abdoulaye Ndiaye.
Queste le formazioni ufficiali del match:
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Atta, Ekkelenkamp; Zaniolo.
A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller.
Allenatore: Kosta Runjaic.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Pellegrino, Strefezza.
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Estevez, Almqvist, Ondrejka, Oristanio, Sorensen, Elphege, Ordonez, Britschgi, Carboni.
Allenatore: Carlos Cuesta
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Perrotti – Biffi
IV ufficiale: Rapuano
VAR: Gariglio
AVAR: Di Paolo