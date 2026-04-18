Pisa ad un passo dalla Serie B. Faccenda: "A Gilardino è mancata la punta ma giocava bene"

In vista della sfida tra Genoa e Pisa è intervenuto ai microfoni del Secolo XIX il doppio ex Mario Faccenda. Queste le sue parole: "Il Genoa è quasi certo di restare in A, il Pisa invece è quasi certo di andare in B. È logico che il Pisa cercherà di vincere, mentre al Genoa basta un pareggio. De Rossi finora ha fatto molto bene".

Cosa è mancato al Pisa quest'anno?

"Purtroppo ha preso tantissimi gol nel finale, ma la squadra l'ho sempre vista viva. A Gilardino è mancato l'attaccante giusto, ma secondo me i nerazzurri con lui giocavano bene".

Le piace il calcio attuale?

"Sinceramente vedo pochi giocatori bandiera, ogni sei mesi se ne vanno. Rispetto ai miei tempi è cambiato tutto, ora i calciatori non vanno più nei club".