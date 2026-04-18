Udinese, Runjaic: "Dopo il Milan siamo in fiducia, fondamentale una difesa solida"

L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Parma. Queste le sue parole, riportate dal sito del club friulano:

"La vittoria con il Milan ci ha fatto bene ma è già il passato. Oggi dobbiamo di nuovo lavorare tutti insieme con il massimo impegno per fare bene, i ragazzi sono in fiducia. Una difesa solida è molto importante, se difendi bene poi puoi creare le occasioni da gol. È un lavoro di tutta la squadra, non solo dei difensori. Ho deciso di schierare gli stessi undici della partita contro il Como, poi se servirà faremo degli aggiustamenti a gara in corso".

Le formazioni di Udinese-Parma:

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Atta, Ekkelenkamp; Zaniolo.

A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller.

Allenatore: Kosta Runjaic

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino.

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Estevez, Almqvist, Ondrejka, Oristanio, Sorensen, Elphege, Ordonez, Britschgi, Carboni.

Allenatore: Carlos Cuesta