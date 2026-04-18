Allegri sul pranzo con la società: "Normale che dopo 3 ko in 4 gare ci facciamo delle domande"

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della società: "La forza di una società è nel riconoscere e lavorare sui propri limiti. Se uno riconosce questo, può ottenere dei risultati migliori. In Champions le semifinaliste sono da 20 anni quelle col fatturato più alto. Se non ci puoi arrivare con questo, in società devi essere compatto a lavorare sui limiti, perché è su quello che puoi lavorare per farli diventare un punto di forza. Come abbiamo fatto noi sul campo per 24 partite".

Cosa vi siete detti a pranzo?

"Sono incontri, come ci sono stati in sede anche due giorni fa, in cui uno parla dell'annata e su cosa è andato e cosa no. Poi verranno messi sul tavolo quando raggiungeremo l'obiettivo, che potrebbe essere raggiunto anche all'ultima giornata. Importante vincere ma se non dovesse succedere non è che non entriamo in Champions... Poi a pranzo si discute sulla situazione ed è normale che dopo 3 sconfitte in 4 partite, ci facciamo delle domande. I ragazzi hanno fatto una buona settimana e in questi momenti potresti perdere delle certezze acquisite ma non deve succedere".

Perché non dice che vuole restare? Perché Furlani e Scaroni non lo dicono?

"L'ho detto anche prima: la mia storia di allenatore dice che sono stato tra MIlano e Torino e sono molto contento. Il primo step è arrivare in Champions, poi si può programmare il futuro. Ad un certo punto tutti sognavamo di competere con l'Inter, ma senza perdere di vista l'obiettivo. Io sono legato al Milan".

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