Allegri: "Leao in mezzo al campo è più vivo, mentre quando gioca a sinistra si addormenta"

Mister Massimiliano Allegri è intervenuto a Sky Sport per analizzare la vittoria di Cagliari (1-0). Queste le sue dichiarazioni, a partire dalla prova del match winner Leao nel ruolo di centravanti: "Quando è in mezzo al campo è più vivo nel gioco: quando gioca a sinistra ogni tanto si addormenta ed esce dalla partita, invece da centravanti, avendo qualità e caratteristiche per farlo, fa bene. La condizione è ancora da trovare".

Sulla ripresa matura del Milan: "Diciamo che nel primo tempo, pronti e via, abbiamo subito tre tiri in porta. In quei momenti lì bisogna stare ordinati, perché le partite durano 100 minuti. Nel secondo tempo loro sono calati e noi siamo cresciuti: dovevamo assolutamente fare il secondo gol, abbiamo avuto tante situazioni di ultimo passaggio in cui dovevamo fare meglio".

Sullo scudetto: "Troppo presto, ci sono 5 squadre in 3-4 punti. Vincere e non subire gol era molto importante. Già con il Verona la squadra era rimasta ordinata. Bisogna continuare a lavorare e sappiamo che è molto difficile arrivare in fondo: recuperiamo i giocatori come condizione. Lo spirito della squadra è buono: se manca uno o l'altro, non si sente la mancanza. La squadra gioca da squadra".

Sulla difesa: "Stanno migliorando tutti, giocare nel Milan non è semplice: De Winter, Bartesaghi, Estupinan, Tomori che è migliorato fisicamente, Gabbia che è rientrato. Stanno migliorando soprattutto singolarmente, nelle situazioni difensive. Già contro il Verona De Winter e Pavlovic avevano fatto una buona partita. Stanno migliorando nelle letture dentro l'area, De Winter ha tolto tre palloni importanti dentro l'area".

Sugli obiettivi del Milan: "Noi ora giocheremo l'8, poi l'11, poi il 15 e poi il 18, quindi il 25 e l'1 a Bologna. In italiano non andavo bene, ma in matematica... (ride, ndr). Era importante giocare il 2, poi quando ci dicono di giocare noi giochiamo. Tanto il calendario non possiamo cambiarlo: bisogna recuperare e pensare alla partita di giovedì contro il Genoa, che è una squadra noiosa".