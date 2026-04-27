Milan, Allegri: "Mi ha fatto piacere la visita di Cardinale. Caos arbitri? Pensiamo al campo"

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di TeleLombardia al termine del match contro la Juventus: "È stata una partita equilibrata, la posta in palio era molto alta. Solo l'episodio la poteva stappare. Abbiamo avuto un paio di episodi favorevoli noi, un paio loro, è giusto il risultato".

Questo punto fa più comodo al Milan?

"Ne mancano 6, però bisogna vincere due partite ancora".

Come ha vissuto queste ultime ore con l'inchiesta sugli arbitri?

"Leggendo, osservando, però credo che la cosa più importante è che gli arbitri sono bravi, che noi scendiamo nelle critiche. Oggi Sozza ha arbitrato una partita importante con grande personalità. Lasciamo tutto quello che dicono, noi pensiamo al campo".

Prima le ultime 5 e poi c'è la stagione 2026/27?

"Innanzitutto prepariamo bene la partita di Sassuolo. Bisogna avere questo atteggiamento perché è molto importante".

Le ha fatto piacere la visita di Cardinale?

"Assolutamente"