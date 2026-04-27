Milan, Allegri: "Ci sono momenti in cui c'è troppa frenesia. Un punto giusto"

Pareggio casalingo per il Milan. La formazione rossonera si avvicina alla qualificazione alla prossima Champions League dopo lo 0-0 di San Siro nello scontro diretto contro la Juventus. Al termine del match Massimiliano Allegri ha commentato la gara ai microfoni di Milan TV: "E' stata una partita equilibrata e approcciata bene - riporta Milannews.it - con attenzione ai dettagli come avevo chiesto. Un punto giusto contro una squadra forte. Obiettivo Champions? Manca poco".

Cosa migliorare?

"Sicuramente avremmo dovuto essere meno frettolosi in alcune situazioni, ci sono momenti in cui c'è troppa frenesia. La traversa di Alexis è stato un episodio poco fortunato purtroppo".