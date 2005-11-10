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Allegri-Napoli, è scontro con la squadra. Krosche anticipa l'arrivo al Milan? Le top news delle 13

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 13:00Serie A
06.11.2026 13:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Clima sempre più teso in casa Napoli, dove lo spogliatoio sembra ormai una polveriera pronta a esplodere. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe andato in scena un vero e proprio tutti contro tutti, con tensioni e contrasti che coinvolgerebbero tanto i giocatori quanto i membri dello staff. A raccontare il retroscena è l'edizione odierna de Il Mattino, che descrive uno scenario particolarmente delicato all'interno di Castel Volturno, dove il malumore è ormai tutt'altro che un segreto. Da stasera inizierà il ritiro punitivo a Pozzuoli della squadra, la quale ha reagito malissimo alla decisione della società. Dopo i cinque gironi trascorsi lontano da casa per la trasferta a Oporto i giocatori sarebbero voluti rientrare dalle loro famiglie, ma Allegri ha scelto per questa via, appoggiato da un furioso De Laurentiis. Oggi pomeriggio, inoltre, a Castel Volturno è prevista una riunione con l'obiettivo di far emergere tutti i malumori tra calciatori emersi prima, durante e dopo la gara del Do Dragao. Il focus del quotidiano campano si sposta poi su Massimiliano Allegri, il cui rapporto con i giocatori è ormai ai minimi termini. Nella giornata di ieri, si legge, il tecnico livornese non ha rivolto una parola alla squadra, arrabbiato più per tutto ciò che è emerso dopo la partita che per il ko. Allegri starebbe anche riflettendo se indossare i panni del 'sergente di ferro' ed è pronto a fare doppie sedute dure e a tutte le ore. Il Mattino riferisce di un ADL particolarmente arrabbiato, ma per il momento la sua collera sarebbe direzionata soltanto in direzione della squadra. Allegri non rischierebbe il posto, tanto che è stato lo stesso Presidente a dargli carta bianca su come gestire il momento di crisi. Per il numero uno del club, Allegri è un allenatore di valore e può tirare fuori la squadra dal pantano. Ma il cielo è plumbeo tendente al nero, la qualificazione ai playoff Champions è lontanissima e il quarto posto è a nove punti.

Il nuovo Head of Football del Milan sarà Markus Krosche, su questo ormai ci sono pochi dubbi. Per liberarlo dall'Eintracht Francoforte, Gerry Cardinale ha dato il via libera a saldare la clausola presente nell'accordo del dirigente con il club tedesco, che ammonta a circa 3,5 milioni di euro. Il 46enne sarà operativo a partire dall'1 gennaio 2027, ma il suo arrivo in città potrebbe essere anticipato. Secondo quanto riportato da TMW, l'obiettivo di Krosche è anticipare il suo ingresso ufficioso nella società per capire come funzionano le cose e poter agire concretamente già a partire dalla sessione invernale di trasferimenti. In Via Aldo Rossi infatti non hanno mai fatto mistero di voler intervenire per migliorare la rosa, con gli obiettivi principali che restano un difensore e un esterno, anche se molto dipenderà dai recuperi di Saelemaekers e Chukwueze.

Una serata magica. Così solo si può definire quella di Lens per il Como. Al primo anno in Champions League la squadra lariana entra nella storia segnando nove reti in una sola partita. Ne ha parlato così l'allenatore Cesc Fabregas ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "È vero, siamo nella storia. E’ stata una serata indimenticabile per i nostri tifosi e per la società. È girato tutto dalla nostra parte, è andato tutto bene, ora però dobbiamo continuare così perché domenica abbiamo un’altra partita importante". Tra due giorni però ci sarà un'altra super sfida contro l'Inter a San Siro: "È giusto goderci questo momento perché il gruppo se lo merita, ma il calcio viaggia a velocità altissima. Ai ragazzi ho già detto che dobbiamo archiviare Lens e pensare solo all’Inter. Ci aspetta una partita durissima in casa dei campioni d’Italia in carica, sarà una sfida molto dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale, abbiamo poco tempo ma dobbiamo prepararla al meglio. L’obiettivo è andare a Milano per mostrare la nostra vera identità. Sarà la nona partita di questo percorso tra una sosta e l’altra per le nazionali. Dobbiamo cercare di finire bene, imparando a voltare pagina".

Il premio Philadelphia Coach Of The Month di ottobre è stato assegnato all’allenatore della Lazio Gennaro Gattuso. La consegna del trofeo - sottolinea il comunicato della Lega Serie A - avverrà nel pre-partita di Lazio-Lecce, in programma sabato 21 novembre alle ore 15.00 all'Olimpico. Il premio - ricordiamo - è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre (per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 6ª alla 9ª di Serie A).

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