Quanto vale Varela? Il Benfica può ricomprarselo, ma non ha senso cederlo a gennaio

I gol di Varela sono diventati quasi un must per ogni partita del Monza. Capocannoniere ma soprattutto la sensazione di avere di fronte un giocatore completo, che può segnare in qualsiasi modo. Un attaccante completo che a gennaio vedrà una battaglia da parte di tutti i club europei: l'ultimo che si è interessato è il Barcellona.

Battere il ferro finché è caldo

Da una parte c'è la necessità di salvarsi, quindi almeno sulla carta Gustavo Varela difficilmente se ne andrà dal Monza. Dall'altra parte, come successo a Piatek e altri - l'ultimo in ordine di tempo Giovane del Napoli - non c'è certezza che continui così. Quindi "pochi", maledetti e subito, da reinvestire per cercare di dare un futuro al club. Difficile, francamente, fare una scelta, soprattutto se dovessero arrivare offerte dai 25 milioni in su. A quel punto, poi, il Benfica potrebbe anche provare a capire se ci sarà spazio per riprenderselo, visto che mantiene una clausola per un eventuale riacquisto, pareggiando la proposta degli altri. Meno, ovviamente, il 20% che il Monza eventualmente gli dovrà.

Il suo tecnico Stelios Malezas, nei giorni scorsi, ne ha parlato così a TMW. "Mi sono sempre aspettato da lui grande cose, grandi numeri e prestazioni ma non così rapidamente, sono sincero. Pensavo che avrebbe avuto bisogno di più tempo per adattarsi ma questo dimostra il suo forte carattere oltre che la sua grande personalità. Lo abbiamo tirato su dall'Under 17 all'Under 19 per le sue caratteristiche fisiche ma non solo per quello. Anche perché la sua skill migliore, allora come adesso, era la tenacia, il fatto di non aver paura, quello di restare sempre in partita e tecnicamente la lettura delle giocate all'interno dell'area di rigore. Un senso dell'anticipo unico".