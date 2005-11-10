Cesena, tutto pronto per lo sbarco di Mencucci: atteso l'annuncio nelle prossime ore

Dopo l’addio di Corrado Di Taranto annunciato nella giornata di ieri in casa Cesena è tutto pronto per la nomina del suo successore come direttore generale. Il nome è sempre quello di Sandro Mencucci, esperto dirigente con un passato alla Fiorentina e al Lecce oltre che al Leeds in Inghilterra. L’accordo fra le parti era stato trovato nelle scorse settimane e si attendeva solo l’addio dell’attuale dg per l’annuncio.

Nella giornata odierna dunque il club romagnolo dovrebbe comunicare il suo ingaggio e quale sarà la sua mansione, potrebbe rivestire infatti anche il ruolo di amministratore delegato, e aprire dunque un nuovo capitolo nella storia bianconera dopo la nomina di Mike Melby a presidente al posto di John Aiello.

Mencucci ritrova Diamanti

Il nuovo dirigente ritroverà Alessandro Diamanti dopo le comuni esperienze alla Fiorentina: la prima nel 2003 quando il club toscano, che allora si chiamava Florentia Viola dopo il fallimento, decise di prelevarlo dal Prato a gennaio collezionando poi tre presenze in campionato e festeggiando alla fine la promozione nell’allora C1. I due poi si ritrovarono a Firenze nel 2015 quando rientrò in Italia dopo l’esperienza in Cina con il Guangzhou quando i viola chiusero il campionato di Serie A al quarto posto prima di salutare e di trasferirsi al Watford.