Milan, è davvero Gonçalo Ramos il problema? La prova del nove sarà... la sosta

Il bottino di Goncalo Ramos con il Milan è di 3 gol, di cui uno su rigore, 1 assist e un penalty fallito, a fronte di un investimento da oltre 73 milioni di euro da parte del club rossonero. Un dato che deve necessariamente preoccupare il tecnico Ruben Amorim perché nessuno può permettersi di spendere una cifra simile per una resa così misera dal punto di vista realizzativo.

Il problema è lui?

La domanda che tutti si pongono è ovviamente questa. I dubbi sono leciti perché con il Portogallo il classe 2001, durante l'ultima sosta per le nazionali, ha preso parte a 4 partite, partendo titolare 3 volte, segnando 3 gol e fornendo 1 assist. Gonçalo Ramos ha dunque lo stesso score in Nazionale che ha con il Milan, ma con 826 minuti in meno sul terreno di gioco.

La prova del 9 sarà la pausa

Indipendentemente di chi sia la colpa, è chiaro che qualcosa che non va c'è e la speranza del Milan è che le cose cambino in fretta. Intanto Jorge Jesus lo avrà a disposizione per i match contro Danimarca e Galles e verosimilmente gli consegnerà le chiavi dell'attacco: dovesse fare ancora la differenza, è bene che una domanda qualcuno in Via Aldo Rossi se la faccia.