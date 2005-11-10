Parma, Delprato torna sul rinnovo: "Scritte cose false, mi hanno dato fastidio"

Enrico Delprato, capitano e simbolo del Parma, a settembre ha rinnovato fino al 2029. Il suo futuro non era così chiaro come potrebbe sembrare adesso e il suo prolungamento è stato messo in discussione più volte, tant'è che il difensore ha voluto fare una precisazione nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna: "Sono state scritte cose false, quello mi ha dato fastidio. Siamo sempre stati allineati sul pensiero comune. Mi sono tolto un sassolino dalla scarpa, ma perché sono state scritte cose non vere e dà fastidio".

La Nazionale

Delprato, a differenza di molti suoi compagni, non è stato chiamato dal suo Paese, in questo caso l'Italia per i match durante la sosta. Al classe '99 è stato chiesto se l'Azzurro sia o meno un pensiero e lui ha risposto così: "Tutto passa da quello che fai nel club. Io penso al Parma, poi il sogno della Nazionale c'è così come per tutti. Ma essere chiamato in Nazionale passa da quello che fai nel Parma".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Enrico Delprato.