Belgio, i convocati di Van Bommel per ltalia e Turchia: c'è Diego Moreira, in 5 dalla Serie A
Daniele Najjar
Il Belgio sarà una delle prossime rivali dell'Italia di Roberto Mancini negli impegni rimanenti della fase a gironi di Nations League: dopo il 3-1 dell'andata, a San Siro, i Red Devils ospiteranno gli Azzurri il 15 novembre, a Bruxelles. Prima della sfida all'Italia, c'è la gara contro la Turchia (al Gürsel Aksel Stadion, a Izmir, il 12 novembre).
Il commissario tecnico del Belgio, Mark Van Bommel, ha diramato la lista dei 26 giocatori convocati per le due partite. Presenti Diego Moreira del Milan, Charles De Ketelaere dell'Atalanta, Kevin De Bruyne del Napoli, Mandela Keita del Parma e Arthur Theate del Bologna. assenti Alexis Saelemaekers e Koni De Winter.
I convocati del Belgio per le sfide contro Turchia e Italia:
Portieri: Senne Lammens, Maarten Vandevoordt, Mike Penders, Jari De Busser.
Difensori: Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Josué Ndenge Kongolo, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys, Arthur Theate.
Centrocampisti: Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken.
Attaccanti: Hugo Cuypers, Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Leandro Trossard.