Allegri riconosce i meriti del detrattore Cassano: "Nel 2011 lui e Van Bommel furono importanti"

Quanto erano stati importanti nel 2011 gli acquisti di Mark Van Bommel e Antonio Cassano? Massimiliano Allegri, allenatore del Milan che quell’anno vinse lo scudetto, risponde così a una domanda che pesca nel passato per immaginare il mercato del Milan del futuro. Non senza stranirsi “Devo parlare degli acquisti del 2011 o di oggi? Arrivarono due giocatori straordinari, Van Bommel che era un giocatore meraviglioso e Antonio che aveva qualità straordinarie”.

Il rapporto tra Allegri e Cassano si è poi deteriorato nel tempo, con l’ex attaccante che ha spesso criticato l’allenatore livornese per il gioco espresso dalle sue squadre. Max, però, non ha problemi a riconoscere: “Furono importanti”.

Allo stesso tempo, per fare riferimento all’attualità, l’allenatore milanista ha escluso di aver chiesto ulteriori rinforzi alla società dopo l’arrivo di Niclas Fullkrug, peraltro infortunatosi in questi giorni: “Questo (che Van Bommel e Cassano siano stati importanti nel 2011, ndr) non vuol dire che quest’anno abbiamo bisogno di due giocatori, perché la in questo momento va bene così. Siamo tutti contenti. L’importante è che sia contento io”.

La conferenza stampa di Allegri.