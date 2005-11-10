Anche Maria Sole finisce nel caos Var. Orsato faccia chiarezza

I casi arbitrali accompagnano ormai ogni turno di campionato. Una scenario che dovrebbe provocare una profonda analisi da parte del designatore Orsato. Invece si va avanti partita dopo partita. Sperando che d'incanto tutto si risolva al meglio. Sul banco degli imputati ancora una volta il Var. Durante la partita Como-Venezia è apparso evidente il fallo di mano in area di Milla. Intervento giustamente punito dal direttore di gara, la livornese Maria Sole Ferrieri Caputi, con il calcio di rigore. Poi, il caos.

IL VAR E' SENZA REGOLE

Per fortuna a vedere la partita c'era proprio Orsato. Che, mi auguro, si sia messo nei panni di un tifoso comune. Incredulo davanti a simili episodi. Maria Sole è stata richiamata davanti al monitor da Cossu e Giua. E ha fatto un passo indietro annullando il rigore. Confusione. Un balletto assurdo. Figlio di un indirizzo che non c'é. Non so quali saranno i provvedimenti disciplinari che Orsato prenderà nei confronti dei protagonisti di questo episodio che è andato a incidere sulla partita. Mi interessa anche poco. La mia speranza è che il Designatore comprenda che la sua filosofia arbitrale non è stata ancora digerita dalla sua squadra. Il Var o non si usa mai o si usa troppo o, come nel caso di Maria Sole, si usa male.

TROVARE UN EQUILIBRIO

Orsato è un numero uno. Anche da arbitro è sempre andato dritto per la sua strada. Ma oggi deve capire che tra gli arbitri di Serie A di Orsato non ce ne è neppure uno. Quindi bisogna dare indicazioni chiare e forti. Un qualcosa di cui hanno assoluto bisogno anche dirigenti, allenatori, giocatori e tifosi