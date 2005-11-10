Cardinale ha detto una cosa su Amorim di cui tutti parlavano

Se ne è parlato tanto, se ne è discusso, ma, nei fatti, la realtà è sempre stata una: Ruben Amorim non ha mai seriamente rischiato di perdere il ruolo da allenatore del Milan. E tale affermazione varrà anche nel prossimo futuro. Gerry Cardinale lo ha confermato pubblicamente nel pre partita nel derby: “Amorim è il mio allenatore... Abbiamo un grande rapporto, sta facendo un grandissimo lavoro con la squadra, con i giocatori. È davvero un coach, è un manager: sta facendo crescere i giocatori e questo è quello che voglio. Sono contento della scelta che ho fatto".

ANCHE AMORIM CORRISPONDE

Alla fiducia concessa senza troppi patemi da Cardinale, Ruben Amorim ha risposto con gratitudine verso il suo proprietario: È fondamentale. È fondamentale soprattutto perché la gente capisca che non cambieremo il progetto, qualunque cosa accada: questa è una bella sensazione da provare come allenatore. Ma non sono ingenuo e capisco che devo anche vincere le partite, perché tutto questo supporto mi dà anche una grande responsabilità. Non voglio deludere queste persone che mi sostengono così tanto, in special modo il signor Cardinale. Quindi questo è davvero importante ed è davvero importante essere molto chiari con il progetto e con le persone, perché la gente è intelligente, i tifosi sono intelligenti. Se percepiscono che c'è fiducia qualunque cosa accada nel nostro percorso, credo che questo non possa che aiutare il club".