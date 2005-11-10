Orsato in tribuna a Como-Venezia: designatore seccato dopo il VAR sul caso Milla

Il caso arbitrale di Como-Venezia ha avuto un testimone d’eccezione: il designatore Daniele Orsato era in tribuna e ha seguito l’episodio dal vivo, non davanti a un monitor. Secondo il Corriere della Sera, Orsato è apparso decisamente seccato e non ha voluto commentare il “corto circuito” che ha portato alla revoca di un rigore assegnato al Venezia.

Rigore fischiato e poi revocato

L’episodio è arrivato intorno alla mezz’ora, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Maria Sole Ferrieri Caputi ha prima fischiato un fallo da rigore per i veneti, fino a quel momento inoffensivi. Poi è stata richiamata dal VAR da Cosso e Giua, presenti a Lissone, e ha revocato la decisione. Al centro dell’azione c’è il tocco di braccio sinistro di Milla su un pallone arrivato da un contrasto tra Da Cunha e Busio. Quando la sala VAR ha chiesto la revisione sembrava che il dubbio riguardasse la posizione del fallo, dentro o fuori dall’area. Alla fine è stata la stessa Ferrieri Caputi ad annunciare davanti a tutti che il giocatore del Como “non commette nessun fallo”.