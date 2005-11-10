Isaksen mai così determinante: la Lazio deve blindarlo, a che punto è il rinnovo

Un bellissimo gol e il cross da cui nasce il 2-1 di Andre Pinamonti: il volto sorridente dell'attaccante ha preso le copertine del successo della Lazio contro il Genoa, ma c'è tanto, tantissimo di Gustav Isaksen nel primo posto in solitaria dei biancocelesti.

Isaksen mai così determinante

Siamo alla terza stagione italiana del danese, arrivato nell'estate 2023 nella Capitale italiana dal Midtjylland. E quello visto fino a qui è sicuramente il miglior Isaksen visto in maglia biancoceleste. Libero di testa, determinante e incisivo. Lo dimostrano prima di tutto i numeri: il suo record in una stagione in Serie A è di 5 gol, siglati lo scorso anno, con un assist all'attivo, in 30 giornate. Beh, con Gattuso è già a 4 gol e un assist in 10 partite.

Ma come dicevamo per quanto riguarda il gol di Pinamonti, il suo apporto va oltre ai numeri in termini di gol e assist e infatti, dopo l'alternanza iniziale, Gattuso non lo leva più dal terzetto lì davanti.

Il punto sul rinnovo

E ora l'attenzione si sposta anche sul suo contratto, che non è così lontano dallo scadere: l'attuale accordo arriva fino al 30 giugno 2028. Il club e l'entourage del giocatore sono già al lavoro per allungare la scadenza ed evitare altre telenovele come quelle recenti che hanno riguardato altri giocatori: si tratta per far firmare il ragazzo fino al 2030.