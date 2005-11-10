Como, traiettoria da big: Inter avvisata. Senza Chalobah torna miglior difesa della Serie A

Un Como "fortunato", lo ha ammesso anche Cesc Fabregas dopo il successo di misura sul Venezia: l'episodio controverso che ha riguardato Luis Milla avrebbe potuto complicare la vita ai lariani, che invece hanno capitalizzato al massimo dal rigore glaciale di Da Cunha al 43'. Così tra sei giorni se la vedranno in quello che quest'anno è uno scontro diretto in piena regola con l'Inter seconda classificata in Serie A e solamente a due punti di vantaggio.

Il Como sa essere cinico

O forse bisognerebbe dire che torna ad esserlo. Infatti la ciurma lariana aveva trovato tre risultati di misura lungo il cammino nel campionato italiano ma in questa quarta vittoria consecutiva entro i confini nazionali ha mostrato qualcosa di più. La bravura e la consapevolezza di poter gestire il termometro della partita con il Venezia, riducendo ad una soglia quasi pari a zero i rischi dalle parti di Butez e ottenendo il massimo col "minimo sforzo". Ancora meglio, con un utilizzo sapiente di benzina e una serie di cambi adoperati da Fabregas per non lasciare in riserva nessuno dei suoi ragazzi.

Quella difesa d'acciaio

E dire che a inizio anno la difesa del Como ballava troppo, rivoluzionata in estate dagli arrivi di Couto e Kaiki, oltre che di Trevoh Chalobah ancora alle prese con il problema fisico avuto a Firenze - è in dubbio un rientro per la trasferta europea a Lens (4 novembre). Eppure, guarda un po', in assenza del centrale inglese che sulla carta parte favorito su Marc-Oliver Kempf invece Fabregas abbia ritrovato stabilità e impermeabilità. Con il centrale tedesco dispiegato in campo dal primo minuto i lariani hanno incassato solamente 3 gol in 5 partite di campionato (Parma, Fiorentina, Sassuolo, Torino e Venezia). Quattro reti complessive volendo prendere in esame anche il trionfo in Champions League con il Manchester United. Ma è un dato di fatto: il Como, insieme alla Lazio, è tornato ad essere la migliore retroguardia della Serie A (8 gol subiti finora).