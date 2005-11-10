Mano pesante del Giudice Sportivo: due turni ad Allegri, salta la Juve. Più una multa

È stato pubblicato il comunicato contenente le decisioni del Giudice Sportivo inerenti l'8^ giornata di Serie A, che si è conclusa ieri sera. Mano pesante nei confronti di Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, che viene sanzionato con due turni di squalifica e che salterà quindi la partita di domenica prossima allo Stadium, sul campo della Juventus.

Il dispositivo ufficiale

Non solo, perché ad Allegri è stata anche comminata una sanzione di carattere economico, da 10mila euro. Si legge, nel dispositivo firmato dal dottor Gerardo Mastrandrea: "Per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale". Oltre all'attesa gara sul campo dei bianconeri, che per tanti anni è stato casa sua, Allegri si perderà anche la prossima partita, quella che avrebbe saltato in ogni caso: l'infrasettimanale sul campo del Monza.

Occhio anche a Chinè

C'è da capire se quanto avvenuto a margine di Napoli-Roma finirà anche sotto la lente d'ingrandimento della Procura della FIGC, guidata da Chinè. Il quale era peraltro presente al Maradona per la splendida partita giocata sabato.