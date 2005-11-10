Gli esclusi dal Pallone d'Oro: da Haaland a Lautaro, poi Bellingham e Fabian Ruiz

Sono nei trenta, ma le probabilità di vincere il Pallone d'Oro sono risibili. I nomi sono straordinari, da Rodri - capitano della Spagna Mondiale - a Declan Rice, che ha vinto la Premier e rischiato di fare double con la Champions League. Oppure Cucurella e Cubarsì, straordinari con le Furie Rosse. Ma anche Upamecano, Nuno Mendes, Marquinhos o Quinones, lui sì vera sorpresa.

I probabili perdenti

Fabian Ruiz

Giusto partire da lui, visto che da giugno 2024 ha vinto qualsiasi cosa si potesse muovere. Europeo con la Spagna, Ligue 1, Champions, ancora Ligue 1, ancora Champions, Mondiale. Straordinario in continuità, ma non è così visibile e soprattutto sponsorizzato.

Erling Haaland

Il "row" del Ro-senborg lo ha ispirato battendo anche il Brasile, ma arrendendosi all'Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale. Fosse andato fino in fondo, magari contro l'Argentina, chissà cosa sarebbe successo. Con il Manchester City è la solita macchina da gol.

Jude Bellingham

Ottimo nella sua stagione al Real Madrid - dove però non ha vinto niente - straordinario al Mondiale, dove però non ha vinto niente. Sembra solo una questione di tempo per il principino del calcio inglese, anche se, un po' come Olise al Bayern Monaco, può avere delle difficoltà con chi gli è davanti.

Lautaro Martinez

In Italia la solita furia, con l'Argentina ha trascinato con Lionel Messi - spesso subentrando - fino alla finale non giocata. Ed è forse il dispiacere più grande della stagione dell'interista, costretto a rimanere in panchina a causa degli infortuni dei suoi compagni di squadra a New York.

Achraf Hakimi

Meno dominante rispetto alla scorsa stagione, ha perso l'AFCON ai rigori - poi l'ha vinta, forse, dietro la scrivania, ma non è ancora chiaro - solido interprete anche con il Marocco. È il migliore nel suo ruolo, ha vinto due Champions di fila da protagonista, ma è ancora troppo poco.