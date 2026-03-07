Allegri tra derby e futuro. Tudor già via dal Tottenham? Altro ex Juve in pole: le top news delle 13

Momento non facile per il Tottenham. Dopo l'esonero di Ange Postecoglou, la formazione londinese non ha svoltato con Igor Tudor e adesso è a ridosso della zona retrocessione. E non è escluso che la società stia riflettendo sul da farsi per dare un'ulteriore scossa all'ambiente. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, in caso di eventuale esonero ci sarebbero Sean Dyche e Ryan Mason oltre a Robbie Kean e Roberto De Zerbi. Fra i profili caldi sembrerebbe anche esserci Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juventus.

Altra tegola per il Napoli di Antonio Conte, ieri vittorioso al Maradona per 2-1 contro il Torino nell'anticipo della 28^ giornata di Serie A. Il tecnico, dopo 45 minuti di gioco, si è trovato infatti costretto a sostituire Antonio Vergara per un infortunio al piede. L'esterno del Napoli era partito titolare (per l'ottava volta consecutiva), prima di rientrare negli spogliatoi all'intervallo fortemente zoppicante e di lasciare spazio ad Anguissa. Per Vergara, conferma Sky Sport, trattasi di una fascite plantare: sulle sue condizioni comunque non c'è particolare apprensione da parte del club, con i controlli in programma per la giornata di lunedì.

Nel giorno di vigilia del derby tra Milan e Inter è intervenuto in conferenza stampa Massimiliano Allegri. Queste le sue parole: "L'unica cosa che bisogna fare è giocarla, poi vediamo come finirà. Post partita vedremo se siamo rimasti a -10, se siamo a -7 o a -13: da qui non si scappa e da lì ragioneremo. Indipendente dal risultato di domani, sappiamo che 57 punti non sono sufficienti per raggiungere il nostro obiettivo che è tornare a giocare la Champions League. Una vittoria può riaprire la corsa Scudetto? Nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Intanto giochiamo domani. Non so se si potrà riaprire lo Scudetto, ma a noi mancano cinque vittorie per la Champions, quindi se vinciamo domani ne mancherà una in meno". E sul futuro: "Sono legato al Milan fino al 2027. il mio futuro è domani, io sto bene al Milan e sono molto contento. Abbiamo iniziato un percorso a luglio. La società sta lavorando per il futuro del club. Ma fino a che non raggiungeremo l'obiettivo, bisognerà rimanere su quello che è il presente. Non abbiamo ancora raggiunto niente".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.