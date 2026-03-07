Esclusiva TMW Arriva Milan-Inter, Chivu ha l'arma Dimarco. Georgatos: "È il più forte al mondo"

Si avvicina il momento in cui avranno inizio le contese fra Milan ed Inter a San Siro: domani alle 20.45 la Stracittadina di Milano. I nerazzurri ci arrivano con un confortante +10 dai cugini: anche in caso di successo, il Diavolo dovrebbe centrare una rimonta proibitiva a 10 gare (dopo la partita di domani) dal termine.

L'ex terzino sinistro dell'Inter, Grigoris Georgatos, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com delle sue sensazioni in vista del big match. Incensando chi oggi ricopre quello che era il suo ruolo, ovvero Federico Dimarco.

Il Milan in caso di vittoria può riaprire la lotta Scudetto?

"L'Inter è la squadra più forte, quella che ha fatto vedere le cose migliori e con una continuità che non ha nessuno. Il vantaggio, anche nel caso in cui diventasse di soli 7 punti, sarebbe molto difficile da sperperare. Per me il campionato è finito in tal senso".

Nel tuo ruolo oggi c'è Federico Dimarco: è il più forte del mondo nel ruolo?

"In questo momento sì. Ha fatto vedere di essere proprio forte forte. È quello che sta giocando meglio di tutta l'Inter in questa stagione, fa assist e gol a raffica. Pur nascendo terzino, è molto offensivo e diventa quasi un'ala aggiunta per la squadra di Chivu".

Ti saresti divertito in questa Inter? Con Lautaro da servire quanti assist avresti fatto?

"Beh, Lautaro è fra i più forti del mondo, ma io avevo Bobo (sorride, n.d.r.). L'Inter comunque mi diverte, mi piace il suo modo di giocare".

Chivu può essere un grande allenatore?

"Sì, mi è piaciuto quanto ho visto fino ad ora, è credibile e la persona ideale per questa Inter. Ha da imparare, ma è sulla strada giusta per essere un grande allenatore. È entrato benissimo dopo Simone Inzaghi, non era facile: conosce l'ambiente e questo credo lo abbia aiutato. Il passaggio di testimone è stato più indolore di quanto qualcuno potesse pensare".

Che ne pensi del tuo connazionale Douvikas? Quest'anno è esploso.

"Quest'anno sta dimostrando il suo valore. Ovvio che giocare nel Como è una cosa, alzare ulteriormente l'asticella - pur se il Como è una società molto ambiziosa - è un'altra. Sicuramente si è evoluto nel tempo, da quando è partito dalla Grecia. Lo facilita il fatto che il Como giochi in questo modo. Fabregas ad inizio stagione prediligeva Morata, poi c'è stato un sorpasso. Tasos è stato molto abile nel guadagnare spazio, vedo una grande sintonia con i compagni e con Nico Paz in particolare. Per un eventuale salto in una squadra come l'Inter, la Juventus o il Milan vedremo se sarà bravo, eventualmente, a mantenere questo livello. Io credo in lui".