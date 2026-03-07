Pro Patria, Bolzoni: "Otto gare in meno di due mesi, serve qualche punto in più per i playout"

In vista della sfida contro l'Alcione, il tecnico della Pro Patria Francesco Bolzoni ha commentato: "È il terzo impegno della settimana, a differenza di martedì abbiamo avuto un giorno in più per preparare la partita e riposare. Ho tutti i giocatori disponibili e questa è una cosa differente rispetto alle sfide di un mese fa. Per me adesso è più semplice fare delle scelte. L'abbiamo preparata bene e abbiamo fatto capire ai ragazzi come gioca l'Alcione che arriva da sei risultati utili consecutivi. È una squadra compatta e sa quello che deve fare.

La fase difensiva è la sua forza oltre a provare a giocare da dietro con delle qualità. Abbiamo preparato la partita nel modo migliore e cercheremo di fare il meglio per dargli fastidio. Rimangono otto partite, sono meno di due mesi.

I ragazzi hanno percepito che adesso bisogna cercare di vincere. Ci teniamo stretto il punto con l'Ospitaletto perché potevamo tornare a casa anche a tasche vuote. Adesso sappiamo che abbiamo il dovere di fare qualche punto in più per acciuffare i playout".