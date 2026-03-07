Leao aveva promesso di restare a casa tutte le sere? Allegri: "Se lo ha fatto ha sbagliato"

Spazio anche ad argomenti extra campo nella conferenza stampa di Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, alla vigilia della sfida contro l'Inter in programma per domani sera. Rispondendo a una domanda sull'aver "controllato" che Leao avesse mantenuto la promessa fatta la scorsa settimana sul fatto che sarebbe rimasto a casa tutte le sere in vista della stracittadina, l'allenatore ha risposto, con il sorriso sulle labbra: "Se è stato a casa tutte le sere ha sbagliato. Doveva uscire, non è che se c'è il derby uno deve stare a casa".

Leao dice che domani è da vita o morte...

"Parlava sportivamente, quindi vanno accettate. Diamo troppo peso alle parole. Poi domani la partita è quella che è, contro la squadra più forte del campionato. Hanno grandi mezzi fisici e tecnici, hanno trovato Esposito che è un giovane molto interessante".

L'attesa di una settimana è troppo lunga?

"Vediamo come staremo. Pulisic sta crescendo di condizione, Leao pure, Estupinan anche a livello mentale. I ragazzi stanno tutti bene. Anche Fullkrug sta meglio: ha giocato per un mese sofferente per il dito, ora sta meglio anche lui. Rabiot è stato stoppato dalla squalifica, Jashari è cresciuto di condizione. Domani giochiamo, speriamo di fare risultato".