Bayern Monaco, niente da fare: piccola lesione muscolare per Neuer, salterà l'Atalanta

Il cambio forzato lo scorso 14 febbraio nel match contro il Werder Brema aveva costretto Manuel Neuer a lasciare la partita all'intervallo per una lesione muscolare al polpaccio sinistro. Si pensava l'infortunio fosse stato risolto nell'arco dei due turni di stop del portiere del Bayern Monaco (Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund), invece nel corso della gara di ieri contro il Borussia Mönchengladbach (4-1) l'estremo difensore tedesco di 39 anni ha alzato bandiera bianca nuovamente al termine del primo tempo.

"Si tratta del polpaccio. Vediamo di cosa si tratta, ora verrà sottoposto a esami. Posso immaginare che non sia affatto felice della situazione", ha dichiarato Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco ieri sera a Sky Sports DE. A distanza di poche ore il club attualmente padrone della Bundesliga ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Neuer: "Ha riportato una piccola lesione muscolare al polpaccio sinistro durante la vittoria per 4-1 contro il Borussia Mönchengladbach. Questo è l'esito degli accertamenti approfonditi condotti dal dipartimento medico del FC Bayern".

"Di conseguenza, il capitano e portiere della squadra dovrà rimanere fermo ai box per il momento", la conclusione della nota ufficiale dei Die Roten. In parole povere nulla di grave per Neuer, ma visto il poco tempo che lo separa dagli ottavi d'andata di Champions League sarà costretto a saltare la partita contro l'Atalanta.