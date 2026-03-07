Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo a caccia del 20° gol stagionale
Con la 29ª giornata del campionato di Serie B, che si sta per giocare riproponiamo la classifica marcatori del torneo. Ancora in vetta l'attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo, che si porta ormai vicinissimo alle 20 reti, staccando di parecchio quella che è la seconda posizione occupata da Andrea Adorante del Venezia.
Di seguito, ricordando che vengono riprese le sole prime cinque posizioni, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati:
19 gol: Pohjanpalo (4; Palermo)
13 gol: Adorante (3; Venezia)
11 gol: Biasci (Avellino)
10 gol: Ghedjemis (Frosinone), Gliozzi (6; Modena), C. Shpendi (4; Cesena), S. Shpendi (1; Empoli)
9 gol: Bortolussi (4; Padova), Coda (3; Sampdoria), Di Nardo (Pescara), Merkaj (1; SudTirol)