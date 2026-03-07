Stasera Juventus-Pisa, i convocati di Spalletti: confermate le assenza di Vlahovic, Holm e Milik

La Juventus sfida nella serata di oggi il Pisa nel match valido per la 28^ giornata di Serie A (fischio d'inizio della gara fissato alle 20:45). Di seguito i giocatori convocati da Luciano Spalletti per la sfida contro la squadra toscana: confermate le assenze di Vlahovic, Holm e Milik.

Juventus-Pisa, i convocati di Luciano Spalletti

Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.

Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Kostic, Miretti, Thuram, McKennie.

Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Boga, Adzic, Openda, David.

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per il match contro il Pisa confermerà il classico 4-2-3-1: in porta è aperto il ballottaggio tra Perin e Di Gregorio. La sensazione è che il dubbio verrà risolto solo nelle prossime ore, ma non è da escludere che ci possa essere il ritorno tra i titolari del numero 16 bianconero. In difesa sulla destra ci sarà Kalulu, in mezzo spazio alla coppia Bremer-Kelly, mentre a sinistra toccherà ancora a Cambiaso. A centrocampo tornerà Locatelli che agirà al fianco di Thuram. Sulla trequarti non ci saranno novità e saranno confermati Conceicao, McKennie e Yildiz. In attacco, invece, si dovrebbe vedere ancora David. Non è comunque del tutto da escludere la soluzione che poterebbe a Yildiz falso nove con Boga sulla trequarti.

Come arriva il Pisa

Il Pisa di Hiljemark si prepara alla difficile trasferta del sabato sera sul campo della Juventus, affidandosi al 3-5-2. Tra i pali dovrebbe esserci ancora Nicolas, alla quarta presenza consecutiva. In difesa, accanto a Coppola e Caracciolo, è atteso il ritorno dal 1’ di Canestrelli. Sulle fasce resta vivo il ballottaggio tra Leris e Toure, con il primo in vantaggio, mentre a sinistra è confermata la presenza di Angori. In mezzo al campo spazio al trio formato da Loyola, Aebischer e Marin, con lo svizzero a guidare la manovra. In avanti, al fianco di Moreo, dovrebbe agire Stojlkovic, attualmente in vantaggio per completare il tandem offensivo.