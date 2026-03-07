Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Stasera l'Italia torna in campo: a Vicenza contro la Danimarca è già una gara decisiva

Stasera l'Italia torna in campo: a Vicenza contro la Danimarca è già una gara decisivaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 11:28Calcio femminile
Tommaso Maschio
L'Italia tornerà in campo dopo la sconfitta contro la Svezia stasera (ore 18.15 diretta su Rai2) a Vicenza

A pochi giorni dall'amara sconfitta di Reggio Calabria contro la Svezia, l'Italia di Andrea Soncin si prepara a scendere in campo a Vicenza, oggi alle ore 18:15 (diretta su Rai2) contro la Danimarca. Le scandinave nella prima uscita hanno vinto per 3-1 contro la Serbia e dunque sarà già una sorta di spareggio per restare pienamente in corsa per il primo posto che vale la qualificazione diretta al Mondiale del 2027. Una sfida dunque che le Azzurre non possono sbagliare per non sprecare quel doppio impegno casalingo che si sperava potesse portare almeno quattro punti in dote, e perché magari sei. Tre punti dopo le prime due gare è ora necessario per poi guardare ai prossimi impegni con fiducia e casomai puntare con forza a quella seconda piazza che vale comunque lo spareggio.

Se sul piano del gioco al Granillo si sono viste cose buone, soprattutto nel secondo tempo, quello che è mancato è stato il cinismo e la precisione negli ultimi trenta metri e quella solita frenesia che spesso caratterizza le nostre ragazze complicando il raggiungimento degli obiettivi. Oltre alla gestione dei minuti finali dunque il ct e il suo staff in settimana - e nei prossimi mesi ancora - dovranno trovare le soluzioni giuste per rendere più efficace il rendimento offensivo della Nazionale.

Nella giornata di ieri il ct Soncin ha parlato così della sfida: "Per quanto riguarda la Danimarca stiamo vedendo come il livello, l'atteggiamento e la strategia stia cambiando, anche in queste squadre nordiche. Conosciamo bene le avversarie, ma siamo focalizzate su di noi. Dobbiamo perfezionare, migliorare alcune cose. Serve un'analisi lucida dopo una sconfitta e vogliamo mettere in campo tutte le nostre qualità per non subire il gioco verticale che contro la Svezia ci ha creato qualche problema. La pressione? Fa parte del nostro ruolo, quando rappresenti l'Italia la pressione è normale, ma tutte noi sogniamo di poter vivere questi momenti, sentire l'inno e vivere certe partite".

Così invece si è espressa la centrocampista Giugliano: "Mi soffermerei più sulle cose positive, non ho mai visto una Svezia chiudersi davanti alla propria, forse c'è stata troppa frenesia nell'andare a concludere e questo va cambiato perché contro la Danimarca, che è una squadra forte, dobbiamo cercare il risultato. L'Europeo è alle spalle, è iniziato un nuovo percorso e siamo consapevoli della nostra forza e questa prima sconfitta non cambia le nostre convinzioni".

Articoli correlati
Allegri tra derby e futuro. Tudor già via dal Tottenham? Altro ex Juve in pole: le... Allegri tra derby e futuro. Tudor già via dal Tottenham? Altro ex Juve in pole: le top news delle 13
Giordano duro: "Attaccanti di oggi non all'altezza. Chi salvo? Se sta bene Scamacca... Giordano duro: "Attaccanti di oggi non all'altezza. Chi salvo? Se sta bene Scamacca è il migliore"
Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione.... Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Altre notizie Calcio femminile
Stasera l'Italia torna in campo: a Vicenza contro la Danimarca è già una gara decisiva... Stasera l'Italia torna in campo: a Vicenza contro la Danimarca è già una gara decisiva
Tegola in mezzo al campo per il Napoli Women: operata al crociato la statunitense... Tegola in mezzo al campo per il Napoli Women: operata al crociato la statunitense Muth
L'Iran Femminile cambia atteggiamento: canta l'inno e fa il saluto militare prima... L'Iran Femminile cambia atteggiamento: canta l'inno e fa il saluto militare prima dell'Australia
L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte... Live TMWL'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"
L'Italia guarda alla Danimarca. Soncin: "Livello generale cambiato. Convinto delle... Live TMWL'Italia guarda alla Danimarca. Soncin: "Livello generale cambiato. Convinto delle potenzialità"
Altra sfida scandinava per l'Italia: a Vicenza arriva la Danimarca. E non si può... Altra sfida scandinava per l'Italia: a Vicenza arriva la Danimarca. E non si può sbagliare
Irlanda-Israele è un caso, McCabe: "Solidali con la Palestina, tutti dovrebbero esserlo"... Irlanda-Israele è un caso, McCabe: "Solidali con la Palestina, tutti dovrebbero esserlo"
Armentano: "Calcio femminile ancora lontano da altre realtà. Serve superare pregiudizi... TMWArmentano: "Calcio femminile ancora lontano da altre realtà. Serve superare pregiudizi e stereotipi"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
1 Juventus-Pisa, le probabili formazioni: confermato il trio Conceicao-McKennie-Yildiz
2 Luca Pellegrini, Sarri non lo voleva nemmeno nel 2023. Fuori rosa nel 2024, ora utilizzato
3 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Thuram-Pio Esposito
4 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
5 Bologna-Verona, le probabili formazioni: Odgaard per Castro, Sammarco senza 6 giocatori
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Voci sul Real Madrid? Allegri: "Sto bene al Milan e sono molto contento. Conta solo il presente"
Immagine top news n.1 Da un ex Juve all'altro? La panchina di Tudor al Tottenham traballa, idea Thiago Motta
Immagine top news n.2 Arriva Milan-Inter, Chivu ha l'arma Dimarco. Georgatos: "È il più forte al mondo"
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.4 Milan, il derby riapre lo Scudetto? Amelia: "Deve succedere qualcosa difficile da pensare"
Immagine top news n.5 Napoli, rilancio Champions: Alisson Santos devastante e tornano Anguissa e De Bruyne
Immagine top news n.6 Inter sulle spalle di Pio Esposito. Ma Chivu cerca anche il miglior Thuram
Immagine top news n.7 Spalletti progetta la nuova Juventus, ma il presente è la sfida al Pisa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.2 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.3 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.4 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Acquafresca: "Cagliari, non mi farei intimidire dal Como. Si possono prendere alti"
Immagine news Serie A n.2 Parma, Cuesta: "Bernabé non ci sarà. Leggerezza? Non dobbiamo cambiare atteggiamento"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta-Udinese, i convocati di Palladino: Scalvini non ce la fa, in gruppo un classe 2006
Immagine news Serie A n.4 Bonaventura sul ritiro: "Non mi divertivo più come prima. La gente mi ricorderà per una cosa"
Immagine news Serie A n.5 Roma, domani la sfida a De Rossi: a breve la conferenza stampa di Gasperini
Immagine news Serie A n.6 Incasso record, sold out e non solo. Per Milan-Inter 25 social media manager a bordo campo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la classifica del ritorno: Pescara, 54 gol subiti e un baratro da evitare in tutti i modi
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica del ritorno: Spezia e Mantova rischiano, playout a sei squadre
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica del ritorno: la terra di nessuno tra Padova, Samp e Avellino
Immagine news Serie B n.4 Dal derby emiliano-romagnolo a Pescara-Bari, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica del ritorno: Südtirol outsider, Cesena in calo preoccupante
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica del ritorno: Frosinone frena, il Palermo di Pohjanpalo lo tallona
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina, Condò: "Salernitana arrabbiata e forte, ma veniamo per fare risultato"
Immagine news Serie C n.2 Ellertsson Jr lascia l'Italia. Addio alla Triestina: firma con i danesi del Skagen
Immagine news Serie C n.3 Pro Patria, Bolzoni: "Otto gare in meno di due mesi, serve qualche punto in più per i playout"
Immagine news Serie C n.4 Foggia, Giron torna sulla sconfitta nel derby: "Chiediamo scusa ai tifosi, ora azzeriamo tutto"
Immagine news Serie C n.5 Trento, Tabbiani: "Fermarci ora sarebbe un peccato, proviamo ad alzare l'asticella"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 31ª giornata: Vicenza e Catania per la reazione, poi Ascoli-Ravenna. La guida completa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Cremonese, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus Pisa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Pisa, precedenti a senso unico: dominio bianconero
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Stasera l'Italia torna in campo: a Vicenza contro la Danimarca è già una gara decisiva
Immagine news Calcio femminile n.2 Tegola in mezzo al campo per il Napoli Women: operata al crociato la statunitense Muth
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Iran Femminile cambia atteggiamento: canta l'inno e fa il saluto militare prima dell'Australia
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia guarda alla Danimarca. Soncin: "Livello generale cambiato. Convinto delle potenzialità"
Immagine news Calcio femminile n.6 Altra sfida scandinava per l'Italia: a Vicenza arriva la Danimarca. E non si può sbagliare
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”