Napoli, rilancio Champions: Alisson Santos devastante e tornano Anguissa e De Bruyne

Serata di grandi sorrisi al Maradona. Il Napoli batte il Torino per 2-1 grazie alle reti siglate da uno scatenato Alisson Santos e di Elmas, offrendo una prestazione totalmente diversa da quella di Verona e che vale il consolidamento della zona Champions, portandosi a cinque lunghezze di vantaggio sulla Roma ed addirittura otto sul Como quinto. Ed anche il Milan, che deve ancora far visita ai partenopei, è più vicino (+1) ed è atteso dal derby. Ed in una serata in cui dopo Lukaku rientrano anche Anguissa e De Bruyne, Gilmour torna a fare 90 minuti, il pubblico di Fuorigrotta alla fine è combattuto tra la gioia dei rientri ed il rammarico per quello che poteva essere e che (almeno per quest'anno) non è stato

Alisson Santos è un grande colpo

Nelle difficoltà dovute agli infortuni e quelle successive derivate dal blocco soft del mercato, ovvero il saldo zero tra entrate ed uscite, ecco spuntare il brasiliano che non trovava spazio - almeno da titolare - allo Sporting Lisbona. Dal nulla è lui a rompere l'equilibrio e mettere in discesa la partita, ancora con un grande gol, rientrando sul destro come contro la Roma, sfiorando la doppietta con l'altro piede e scattando a mille all'ora fino alla sostituzione con gli applausi convinti di un pubblico che su quella fascia ha visto passare giocatori di assoluto valore. I prestito onerosi di Lang e Lucca hanno contribuito dunque all'arrivo di Alisson, già Super-Santos per i tifosi partenopei, ed ora i 16mln di euro per esercitare il diritto di riscatto sembrano decisamente obbligati.

Elmas, altro riscatto da esercitare

E' un Napoli che da questa parte finale di stagione vuole costruirsi anche un futuro convincente. E sicuramente il prossimo anno Antonio Conte - che a sua volta parla sempre di prossimo anno senza lasciare spazio ad interpretazioni - vorrà ancora Eljif Elmas (il diritto di riscatto è fissato a 17mln). Diventato mediano per l'emergenza, prima per sostituire Anguissa, poi anche Gilmour ed ora Lobotka, col Torino ha trovato il primo gol stagionale sfruttando i pochi minuti in posizione offensive. Col ritorno di Anguissa, nella ripresa è stato lui ad alzarsi al posto di Vergara. "Non dimentichiamo Sant'Elmas, dovremmo fargli una statua. E' un giocatore duttile, sta sorprendendo, per fortuna che abbiamo trovato lui", le parole nel post-partita.

La soddisfazione di Conte e lo sguardo al futuro

Il Napoli torna su buoni livelli, recupera pedine, ed il tecnico del Napoli in conferenza torna a rimarcare la resilienza del suo gruppo: "La mia soddisfazione è che non ci colpisce niente. Lobotka era affaticato, ha giocato Gilmour e bene. Elmas era alla 18esima di fila e sta crescendo in maniera esponenziale. Iniziare a ritrovare calciatori che mancavano da 4-5-6 mesi ci dà un po' più di serenità, però io voglio elogiare il gruppo che sta tirando la carretta da inizio anno", le parole di Conte che si proietta anche al futuro: "Siamo cresciuti tanto con le seconde linee e questo può essere un aspetto positivo per il prossimo anno. Aspettiamo il recupero di altri come McTominay, dopo la sosta forse ci sarà il recupero di Giovanni Di Lorenzo, per Neres dobbiamo aspettare a fine aprile".