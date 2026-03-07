Latina, Condò: "Salernitana arrabbiata e forte, ma veniamo per fare risultato"

Luigi Condò, direttore sportivo del Latina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoSalernitana in vista del match fra il club laziale e la formazione di Serse Cosmi:

"La Salernitana ha cambiato tanti giocatori dopo le retrocessioni, ha fatto un girone d’andata importante poi ha avuto questo calo, ma quando devi costruire squadre per vincere non è semplice unire varie componenti, soprattutto quando cambi tanto. Gli acquisti di Lescano, Gyabuaa e Antonucci però sono importanti. Già quest’anno può giocarsi qualcosa di importante ai playoff e magari avere un’ossatura forte per l’anno prossimo.

Non pensavo che la Salernitana, dopo quel girone d’andata, fosse a questa distanza dal Benevento. Sull’operato di Faggiano non mi sento di esprimere giudizi: ha fatto campionati importanti e non posso giudicare il lavoro di un collega. Non mi aspettavo però una Salernitana così distante.

Verremo a Salerno con grande rispetto. Sappiamo di incontrare una squadra forte, con giocatori e allenatore importanti. Il Latina verrà per fare risultato in tutti i modi perché per noi ogni partita è fondamentale. Sappiamo che sarà difficile perché troveremo anche una squadra arrabbiata”.