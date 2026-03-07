Voci sul Real Madrid? Allegri: "Sto bene al Milan e sono molto contento. Conta solo il presente"

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, nella sua conferenza stampa alla vigilia del derby contro l'Inter, ha parlato anche delle voci che vedrebbero il Real Madrid ancora interessato a lui, come già accaduto anche in passato. Queste le sue parole: "Ho il contratto con il Milan fino al 2027. Il futuro è domani e poi domenica prossima. Sto bene al Milan, sono molto contento. Abbiamo iniziato un nuovo percorso a luglio e la società sta lavorando bene, ma finché non verrà raggiunto l'obiettivo dobbiamo rimanere sul presente. Non abbiamo raggiunto niente, questo deve essere chiaro a tutti. Conta solo la qualificazione in Champions".

Parole poi anche sulle condizioni della squadra: "Stiamo tutti bene a parte Loftus-Cheek, Gabbia e Gimenez, che presto però tornerà a disposizione. Bartesaghi ieri ha fatto allenamento, deciderò domani se far giocare lui o Estupinan, che sta molto bene. Come anche tutti gli altri".

Un pensiero sul derby, una partita non come le altre: "Bisogna giocarla e viverla. Poi vedremo se dopo la partita saremo a -7, a -10 o a -13- Dobbiamo avere chiaro l'obiettivo comunque: 57 punti non sono sufficienti per tornare a giocare in Champions. Quelle dietro stanno facendo bene e dovremo affrontare tanti scontri diretti".