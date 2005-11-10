Oggi il primo allenamento di Nicola a Venezia: quattro assenti, approfondimenti su Correia

Davide Nicola ha iniziato ufficialmente oggi il suo cammino al Venezia, dirigendo il primo allenamento da guida tecnica della società della laguna. Anche se in realtà già dal pomeriggio di ieri si erano svolte le presentazioni e le prime conoscenze reciproche tra il gruppo arancioneroverde e il loro nuovo allenatore.

Problemi per Correia

Intanto, una panoramica sulla situazione dell'infermeria. A seguito di nuovi accertamenti, è stato evidenziato un risentimento muscolare al flessore della gamba sinistra per l'esterno Thierry Correia, per il quale sono in corso degli approfondimenti per accertarne i tempi di recupero.

In tre fanno riablitazione

A Nicola servirà ancora attendere per poter recuperare Armel Bella-Kotchap, visto che per il difensore si sperava nel recupero ma ha continuato nel suo percorso personalizzato di riabilitazione (e dunque si allontana dalla convocazione), al pari del capitano Gianluca Busio e dell'esperto esterno Pasquale Mazzocchi.