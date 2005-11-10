Ancora Cisse! Doppietta del trequartista, Milan avanti a Salisburgo di due reti al 32'
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 19:20Serie A
autore Gaetano Mocciaro
15.10.2026 19:20Serie A
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Raddoppio del Milan ancora con Alphadjo Cisse al 32'. Azione sviluppata su tutta la trequarti, da fascia a fascia: Huchinson per Rabiot che serve Bartesaghio che e sua volta mette a centro area dove si inserisce il trequartista che mette la palla in rete. Quarto gol per il talento 19enne in questa stagione.
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