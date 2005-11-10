Fernando Llorente è sicuro: "Conte prima o poi tornerà alla Juventus, è l'allenatore ideale"

In vista del match tra il Celta Vigo e la Juventus, match in programma questa sera alle 21:00 e valido per la seconda fase del maxi girone di Europa League, a La Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex centravanti dei bianconeri, oggi opinionista, Fernando Llorente.

Tra i tanti temi analizzati dallo spagnolo c'è anche quello relativo ad Antonio Conte, che recentemente aveva dichiarato che gli piacerebbe allenare 'un club che ha perso un po’ di vista la propria storia per rispolverarla'. "A quale squadra ho pensato? Soltanto a una, la squadra del suo cuore" le parole di Llorente, che ha poi aggiunto: "Prima o poi tornerà a casa sua, è l’allenatore ideale per la Juventus. Antonio è un top: lui e Ancelotti sono i migliori tecnici che ho avuto".

Secondo Llorente, comunque, il 'fantasma' di Antonio Conte non è un problema in questo momento per Luciano Spalletti: "Parliamo di un altro allenatore che ha esperienza e ha vinto: penso che si addormenti pensando a come migliorare la Juventus e non a Conte. Spalletti deve puntare a vincere l’Europa League e lottare per i primi posti in campionato. Le aspettative sono alte alla Juventus, ma non possiamo far finta di niente: le ultime stagioni sono state dure".