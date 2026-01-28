TMW Allo stadio di Montecarlo c'è anche John Elkann: presente per Monaco-Juventus

La Juventus scende in campo sul terreno di gioco del Monaco, con la possibilità in caso di vittoria e di incroci favorevoli che arrivino dalle altre 17 partite, che si disputano tutte insieme in contemporanea, della 8^ e ultima giornata della Fase campionato di Champions League.

Sugli spalti abbiamo già segnalato la presenza dell'ex difensore Lilian Thuram, padre del centrocampista bianconero Khephren e di fatto 'padrone di casa' nel Principato essendo lui pure francese.

Ma non c'è solo Thuram senior, da segnalare infatti anche che sulle tribune dello stadio Louis II di Montecarlo è presente anche John Elkann, ultimo rampollo della famiglia Agnelli e amministratore delegato della società Exor, nel cui portfolio rientra anche la Juventus.

E non è finita qui, perché un'altra figura illustre che assiste alla sfida nel Principato è Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, il quale potrà assistere in presa diretta a diversi protagonisti della sua nazionale in azione.