Kolo Muani manda un messaggio al mercato: gol del francese e Tottenham avanti a Francoforte
Il suo nome è al centro del mercato, con la Juventus in prima fila, ma intanto Randal Kolo Muani pensa solo al campo ed è uno dei protagonisti della serata di Champions League. L'attaccante francese, mandato in campo dal primo minuto dal tecnico del Tottenham Thomas Frank, ha infatti segnato la rete che ha sbloccato la partita tra l'Eintracht Francoforte e gli Spurs, mandando un messaggio al mercato e probabilmente allontanandosi dal ritorno in Serie A. Un gol importantissimo per gli inglesi, che in questo momento sarebbero qualificati direttamente agli ottavi di finale di Champions League.
