TMW Empoli, scatto per Fila del Venezia. Sarà lui il sostituto di Pellegri in attacco

Alla fine potrebbe essere l’Empoli ad aggiudicarsi le prestazioni del centravanti Daniel Fila in uscita dal Venezia. Il club toscano è infatti alla ricerca di un sostituto di Pietro Pellegri, che ha terminato anzitempo la stagione per un infortunio al ginocchio destro, e per questo avrebbe messo nel mirino il calciatore ceco che con i lagunari ha messo a segno due reti in 15 presenze stagionali.

Con un blitz, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l’Empoli ha chiuso la trattativa per l’arrivo a titolo temporaneo del classe 2002 che dunque saluta il Venezia dopo un solo anno dal suo arrivo. Su Fila c’erano anche l’Avellino e il Pescara, con il calciatore che sembrava potesse entrare nella trattativa per portare Dagasso in arancioneroverde, ma l’Empoli è stato il più lesto per aggiudicarsi l’attaccante.