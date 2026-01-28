Douglas Luiz torna alle origini, colpi in entrata per Lazio e Parma: le top news delle 22

Mentre sono in corso le sfide di Champions League, il calciomercato non si ferma. E' ufficiale il trasferimento di Douglas Luiz all'Aston Villa, col brasiliano che ha risolto il precedente accordo col Nottingham Forest tornando solo formalmente alla Juventus, che nel frattempo aveva trovato l'accordo col club di Birmingham: prestito oneroso da 2 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 25 milioni.

Il Parma, dopo aver definito nelle scorse ore gli arrivi di Hans Nicolussi Caviglia dalla Fiorentina (via Venezia) e di Franco Carboni sta chiudendo per un altro rinforzo, questa volta in attacco: è arrivato in città Nesta Elphege, attaccante classe 2001 proveniente dai francesi del Grenoble. Domani le visite mediche, poi la firma sul nuovo contratto coi ducali ed il primo allenamento agli ordini di mister Cuesta.

Vicinissimo anche un altro colpo in entrata per la Lazio, col club del presidente Lotito che sta definendo i dettagli per l'arrivo di Adrian Przyborek, talentuoso trequartista di proprietà del Pogon Szczecin. Operazione in dirittura d'arrivo, con la Lazio che metterà in conto un investimento importante per un classe 2007: la cifra finale dovrebbe essere di circa 7 milioni di euro con percentuale fra il 20 ed il 25% sulla eventuale futura rivendita.