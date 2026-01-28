Cagliari, seduta verso il Verona: prima seduta interamente in gruppo per Albarracin

Dopo i due ottimi successi contro Juventus e Fiorentina, il Cagliari non ha intenzione di fermarsi. La prossima sfida dei sardi sarà contro il Verona, col tecnico Fabio Pisacane che ha portato avanti la preparazione. Questa la nota in merito della società sarda:

"Rossoblù in campo al CRAI Sport Center, continuano gli allenamenti in vista del match di sabato 31 gennaio contro l’Hellas Verona, anticipo della 23ª giornata di Serie A. Dopo una prima parte dedicata all’attivazione, la seduta odierna è proseguita con delle esercitazioni dedicate al possesso palla; per chiudere, serie di partitelle giocate su spazi ridotti ad alta intensità. Ha svolto l’intero allenamento con la squadra Agustín Albarracín; parzialmente in gruppo Alessandro Di Pardo".

La società sarda in questa sessione di calciomercato ha già chiuso tre colpi: oltre ad Albarracin, sono arrivati in Sardegna anche Alberto Dossena e Ibrahim Sulemana. Nelle prossime ore, inoltre, dovrebbe chiudersi la trattativa col De Graafschap per Othniel Raterink, talentuoso terzino destro olandese classe 2006.