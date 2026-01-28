Bologna, Bernardeschi: "Sto bene. Usciremo da questa situazione tutti insieme"

L'esterno del Bologna, Federico Bernardeschi, alla vigilia della sfida contro il Maccabi Tel Aviv valida per l'ultima giornata di League Phase di Europa League, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole, a partite dalle sue condizioni fisiche, dopo l'infortunio alla spalla che lo ha tenuto ai box per alcune settimane: "Sto bene e sono a disposizione. Il nostro è un gruppo con de i valori umani importanti, usciremo da questa situazione tutti insieme".

Il momento del Bologna non è positivo, come pensate di ripartire?

"Bisogna analizzare le cose a 360 gradi, altrimenti non c’è il quadro completo. Siamo in un periodo difficile, ne siamo consapevoli, ma dobbiamo considerare tutta la stagione. Il calcio è fatto di cicli e non ho mai vinto una squadra andare solo verso l’alto. Lo sappiamo e conosciamo il momento, ma in questa fase è importante ripartire dalla base, cioè dal lavoro, dal sacrificio e dall’umiltà.

Prendersi le responsabilità e guardarsi negli occhi. Questo gruppo ha valori umani non indifferenti e ora dobbiamo avere la serenità e la pazienza di uscirne tutti insieme lavorando e seguendo mister e società”.