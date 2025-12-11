Inter, le condizioni di Acerbi e Calhanoglu. Torino, parlano Petrachi e Cairo: le top news delle 18

Tegola importante in casa Atalanta relativa alle condizioni fisiche di Raoul Bellanova, uscito nel primo tempo della sfida di Champions League contro il Chelsea di martedì scorso. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto l'esterno nerazzurro hanno infatti evidenziato lesione muscolare di grado fra il primo e il secondo del bicipite femorale destro, con il calciatore che dovrà dunque fermarsi e non sarà a disposizione per le prossime partite. Secondo le prime indiscrezioni Bellanova dovrebbe rimanere ai box per 4/5 settimane, un problema in più per Raffaele Palladino che dovrà rilanciare Nicola Zalewski, visto che nelle ultime uscite è stato poco utilizzato.

La notizia era nell'aria e adesso c'è anche la conferma: a 37 anni, Rui Patricio ha deciso di appendere i guantoni al chiodo. L'estremo difensore aveva già annunciato la possibilità del ritiro, ma nella serata di ieri è arrivata l'ufficialità della federazione portoghese, attraverso i propri account ufficiali.

FC Internazionale comunica che Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato risentimento al bicipite femorale della coscia destra. Almeno un mese di stop per lui.

Udinese Calcio comunica che, all'esito degli esami strumentali effettuati, Jordan Zemura ha riportato una lesione al flessore della coscia destra. Il difensore ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo.

Gianluca Petrachi, nuovo ds del Torino, ha parlato così nella conferenza stampa di presentazione: "Da fuori, ho notato una cosa e cercherò di lavorarci: è come se ci fosse uno scollamento. Il senso di appartenenza è la priorità. Da calciatore non ho capito cosa fosse il Toro, da dirigente è stato un altro mondo. Ho capito la mission, qui si entra in un club diverso. E il senso di appartenenza per tutti i giocatori deve essere rimarcato e bisogna anche farlo capire loro. Cercherò di comprendere il senso di appartenenza, ho cercato sempre di creare un senso di famiglia: voglio risentire quel calore, voglio ricreare quella sinergia. E, se possibile, alimentandola con la gente. È il mio sogno".

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha spiegato così in conferenza la decisione presa: "Abbiamo fatto un percorso insieme lungo con Vagnati, ho ritenuto opportuno fare questo cambiamento. Entrare nelle motivazioni è relativo: rimarrà un rapporto personale buono con Davide, ma ho fatto questa scelta. Su vent'anni, ho fatto tre quarti di presidenza li ho fatti con Petrachi e Vagnati. Ho scelto così"

L'Inter si muove per l'attacco e lo fa con decisione per Giovane Santana do Nascimento. L'intenzione è quella di proporre al Verona un accordo per una cifra fra i 20 e i 25 milioni di euro già a gennaio, quindi bloccandolo ma mantenendolo lì almeno fino a giugno. Un'operazione perfetta per i gialloblù ma anche per l'Inter, visto che attualmente gli slot in avanti sono pieni fra Lautaro Martinez, Thuram, Bonny ed Esposito.

Se Acerbi non ci sarà sicuramente a Riad, riporta Sky Sport - Hakan Calhanoglu può ancora sperare. Il centrocampista turco dell'Inter, anche lui sostituito col Liverpool per infortunio nel primo tempo, non si è sottoposto a risonanza. Sta meglio e verrà valutato di giorno in giorno: sarà out di sicuro nel weekend contro il Genoa e spera di rientrare per la Supercoppa Italiana.