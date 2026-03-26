Altobelli: "Pio Esposito mi piace tantissimo. Lui e Barella ci porteranno al Mondiale"

Alessandro Altobelli, ex attaccante azzurro, intervistato da Tuttosport parla così della gara di stasera e di chi potrebbe essere decisivo per la qualificazione: "Pio Esposito mi piace tantissimo per come gioca, interpreta la partita, per come si muove in area di rigore, per voglia e volontà, è un calciatore che mi appassiona. Quindi io mi auguro che riesca a fare in nazionale quello che fa anche con l'Inter. Palestra entrerà in un momento difficile, in uno spareggio Mondiale, dovrà dimostrare le sue qualità. Ma sono sicuro che la fiducia di Gattuso gli farà bene, solitamente tutti i giocatori forti all'esordio fanno delle belle partite".

Esposito e Barella possono portarci al Mondiale

Alla domanda su quali giocatori possano essere decisivi per la qualificazione dell'Italia al Mondiale, Altobelli ha risposto indicando i nomi di Pio Esposito e Barella. Riguardo a Donnarumma, ha aggiunto che, trattandosi del portiere, l'auspicio è che debba lavorare il meno possibile, pur restando pronti alla sua capacità di neutralizzare ogni conclusione avversaria.

La carriera di Spillo

Alessandro Altobelli, detto Spillo, ha totalizzato 61 presenze e 25 gol con la maglia azzurra nella sua carriera, divisa tra Brescia, Inter, Juventus e Latina a livello di club. Con la nazionale italiana si è laureato campione del mondo nel 1982.