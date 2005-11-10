Venezia, Perez: "Amareggiato per il risultato, ora dobbiamo mangiare m***a"
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Giuseppe Lenoci
Giuseppe Lenoci
ieri alle 22:30Serie A
autore Giuseppe Lenoci
25.10.2026 22:30Serie A
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Il suo Venezia è uscito sconfitto dalla sfida contro il Genoa e Kike Perez, ai microfoni di DAZN, ha commentato il match: "Adesso mi sento amareggiato per il risultato. La prestazione nel primo tempo non è stata il massimo, eravamo più compatti invece loro hanno trovato un gol importante che non abbiamo trovato con Yeboah. Nella ripresa c'è stato anche uno spirito importante.
Noi non molliamo mai, è vero che siamo ultimi adesso dobbiamo mangiare la merda ma è lunga. Non ascolto ciò che succede fuori dal campo, ora è un momento difficile e piano piano dobbiamo portare punti a casa: oggi meritavamo almeno un punto, la prossima però sarà un'altra partita difficile e affrontandola con garra e cattiveria".
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