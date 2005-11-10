Juventus, Lucumí: "Vittoria fondamentale, ora dobbiamo salire il più possibile in classifica"

La Juventus ritrova il successo in campionato e prova a lasciarsi alle spalle il momento complicato. Dopo il 2-0 ottenuto sul campo del Lecce, Jhon Lucumí ha parlato ai microfoni di DAZN, partendo dal suo inserimento nel mondo bianconero: "Tutti i compagni e il mister mi hanno aiutato ad adattarmi. Quando sei alla Juventus devi essere pronto tutti i giorni, in tutte le partite". Il colombiano guarda soprattutto alla classifica dopo una prima parte di stagione con diversi passaggi a vuoto: "Non abbiamo ottenuto le vittorie di cui avevamo bisogno, però speriamo che quella di oggi sia la prima di tante e che possiamo salire il più in alto possibile in classifica".

Lucumí: "Se non vincevamo, non serviva a niente parlare"

Il successo del Via del Mare assume un'importanza particolare anche dal punto di vista mentale. Lucumí non nasconde quanto il gruppo sentisse la necessità di tornare ai tre punti: "Era molto importante vincere oggi. La squadra è stata unita e tutti sapevamo quello che dovevamo fare. Però credo che, se non vincevamo, non serviva a niente parlare o dire qualcosa". L'obiettivo era uno soltanto: "Oggi avevamo tutti soltanto la mentalità di vincere, perché sappiamo che questo ci dà più tranquillità e ci permette di lavorare e prendere fiducia per quello che verrà". Nessuna intenzione, però, di accontentarsi: "Dobbiamo già pensare alla prossima partita, perché dobbiamo salire più in alto in classifica e raggiungere gli obiettivi che abbiamo qui alla Juventus".

Secondo tempo da migliorare: "Abbiamo perso troppi palloni importanti"

Lucumí analizza infine gli aspetti che non hanno soddisfatto Spalletti, in particolare una gestione del pallone meno efficace nella ripresa. "Dobbiamo essere più pronti alla giocata prima che arrivi la palla. Dobbiamo avere un po' più di visione ed essere pronti prima che arrivi il pallone". Il difensore sottolinea la necessità di velocizzare le scelte contro squadre aggressive: "Se controlli la palla e dopo vuoi pensare, perdi tanto tempo". Proprio questo, secondo il colombiano, è accaduto dopo l'intervallo: "Nel secondo tempo abbiamo perso tanti palloni importanti e loro hanno preso fiducia. Noi abbiamo lottato e difeso bene, però credo che dobbiamo migliorare, perché dobbiamo gestire la partita in maniera diversa"