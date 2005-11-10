Frosinone, Alvini: "Orgoglioso dei miei ragazzi. Gioco? Conta l'identità"

16:55 – Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

Comincia la conferenza stampa

Come giudica la gara di oggi?

"Al 4-4 è stata una grande liberazione e dedicato a chi è venuto qui da Frosinone. Venire qua e giocarsela alla pari dopo aver fatto 4 gol rimane un rammarico: noi siamo venuti qua determinati ed è questa la cosa più importante".

Cosa ne pensa della fase difensiva?

"Il quarto gol abbiamo visto perdere in mezzo la palla: li è un errore di gestione della palla. Abbiamo avuto alla pari il possesso, sicuramente sul terzo gol potevamo avere la marcatura più allentata. Accettare l'uno contro uno è roba forte per i miei giocatori: posso fare i complimenti ai ragazzi. La strada è quella giusta per la salvezza".

Quanto è importante la reazione di Terzic al di là del gol?

"Per me sono tutti importanti. La priorità è la squadra dove ognuno deve farsi trovare pronto per aiutare la squadra. Tutti sono importanti per incidere".

Il Frosinone può essere un riferimento nel gioco?

"La cosa da sottolineare in questo momento preciso, la priorità è l'identità: determinare la partita dove bisogna attaccare insieme e difendere tutti insieme. Ci sta all'interno della partita anche soffrire. Si può giocare a 4 o 3, però conta solo l'indentità".