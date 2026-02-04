Ambrosini: "L'Inter ha l'urgenza di vincere lo Scudetto, il Milan no. Se arriva così al derby..."

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, chiarendo il suo pensiero sulla corsa Scudetto: "Il Diavolo non ha l'urgenza di vincere la Serie A, cosa che invece ha l'Inter. Se dovessero arrivare con questi punti allo scontro diretto, un successo dei nerazzurri sancirebbe la fine, un'affermazione dei rossoneri invece consentirebbe anche alle altre di riavvicinarsi. Magari una fiche poi puoi metterla anche su di loro. Sarà un'occasione clamorosa. Se hai l'obiettivo minimo a 7 punti di distanza sei leggero, tranquillo. L'Inter ha dimostrato storicamente di non essere tanto in grado di gestirlo quel distacco lì, lo abbiamo visto anche negli altri anni".

Ma non arriva il momento in cui tutti si guardano e pensano che forse è cambiato qualcosa e ci possono provare?

"Sì, ma non adesso. Magari se lo sono già detti, ma non devi dirtelo. Sono sensazioni che ancora un paio di partite… Se arrivi al derby a -5 è un'altra cosa".