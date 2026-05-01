Questo weekend si decide il futuro della Roma: di cosa parleranno Gasperini e i Friedkin

Questo weekend si decide il futuro della Roma. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale la visita dei Friedkin nella capitale rappresenterà l'inizio operativo della nuova Roma targata Gian Piero Gasperini. Nel summit in programma con l'allenatore si parlerà in primis della figura del direttore sportivo, visto l'addio ormai nell'aria di Frederic Massara.

Il casting per il ds - spiega il quotidiano - è già entrato nel vivo. L'identikit? La proprietà vuole un uomo di calcio che conosca bene il campionato italiano, sappia scovare talenti e costruire squadre competitive senza sprecare soldi. I nomi sul tavolo sono tutti interessanti e blasonati: Tony D’Amico dell'Atalanta, Sean Sogliano del Verona e Giovanni Manna del Napoli, fino a Gianluca Nani dell’Udinese. Non dimentichiamoci poi della questione Francesco Totti, altro nodo da sciogliere a stretto giro per i Friedkin. L'ex capitano aspetta una chiamata per firmare il contratto come ambasciatore e tornare a casa sua.

Infine, torniamo a Gasperini. Dopo l'addio tanto discusso di Claudio Ranieri, l'ex tecnico della Dea ha ricevuto fiducia totale dagli imprenditori americani a capo della Roma, che gli hanno concesso pure un budget mercato indipendente dalle cessioni per il fair play. Un dettaglio tutt’altro che marginale, per una Roma nuova e sempre più ambiziosa.