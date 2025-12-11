Amerini sulla Fiorentina: "Nessuno si aspettava la Conference potesse diventare d'intralcio"

"Guarderò la partita di stasera tra Fiorentina e Dinamo Kiev con interesse. Secondo me ci saranno dei cambi tra i viola. Nessuno si aspettava che la Conference potesse diventare d'intralcio". Parla così Daniele Amerini, agente ed ex viola, intervistato da Radio FirenzeViola: "Vanoli secondo me non è riuscito mai ad avere una settimana intera per preparare una sfida in tranquillità. Si pensava potesse essere un obbiettivo ma in questo momento per me diventa d'intralcio perché la Fiorentina si deve concentrare sulla partita di domenica. Dovranno essere fatte delle scelte per essere pronti per domenica e curare tutti i minimi dettagli, limitare i minuti e gli allenamenti in caso di acciacco. Penso Vanoli sia in difficoltà a gestire i due impegni".

Può essere una difficoltà anche a livello di energie mentali?

"A livello di testa è una squadra in grande difficoltà. Farebbe bene una vittoria ma i giocatori fondamentali devono essere gestiti per domenica. Devi continuare a fare affidamento su di loro anche se per ora non hanno reso. Sono loro che possono dare una svolta anche se per ora siamo stati sempre disattesi. E' da quei giocatori che passa la salvezza della Fiorentina".

